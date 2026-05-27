Timpazzo, approvato progetto esecutivo per messa in sicurezza vasca E

In attesa di comprendere quali saranno le sorti dell'intero ciclo territoriale dei rifiuti, con servizio e impiantistica che potrebbero essere messi a gara, il sito di Timpazzo rimane comunque strategico

Gela. Il progetto esecutivo per la messa in sicurezza operativa permanente della vasca E del sito di Timpazzo va al dipartimento regionale acqua e rifiuti, per gli adempimenti finali. Gli uffici della società Impianti Srr, azienda che gestisce la piattaforma di Timpazzo e il servizio rifiuti sul territorio, hanno completato i passaggi tecnici. Le ultime modifiche, che hanno determinato un aumento dei costi, sono state apportate dal progettista Salvatore Parlatore. L'ammontare complessivo è di 208 mila euro. Impianti Srr si è trovata davanti a precise prescrizioni da rispettare, già impartite dal dipartimento regionale e da Arpa, compresa quella sulle acque di drenaggio. Esigenze che hanno determinato una revisione e un mutamento dei costi complessivi. Il progetto sarà inserito nel piano triennale di Impianti Srr e al contempo gli uffici regionali potranno effettuare le verifiche previste. La vasca E è l'unica attiva a Timpazzo e il suo ciclo di “vita” non potrà andare oltre i prossimi due anni. Ragioni che sono alla base dell'ampliamento, per una nuova vasca, sul quale Impianti ha avviato l'iter con la Regione, con fondi che superano i 12 milioni di euro, dal sistema Fsc. Intorno alla vasca E, sempre la Regione si era espressa favorevolmente per una riprofilatura, anche in questo caso proposta dalla società in house. In attesa di comprendere quali saranno le sorti dell'intero ciclo territoriale dei rifiuti, con servizio e impiantistica che potrebbero essere messi a gara, il sito di Timpazzo rimane comunque strategico, su più fronti, compreso quello ambientale.