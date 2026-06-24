Timpazzo, Alario "situazione delicata serve incontro": richieste anche da altre sigle

Il caso Timpazzo visto dai sindacati

Gela. “Sappiamo bene che l'attuale situazione che coinvolge il ciclo rifiuti territoriale è molto delicata e abbiamo piena fiducia nel lavoro della magistratura. Allo stesso tempo, siamo con i lavoratori onesti che quotidianamente svolgono un servizio fondamentale per le comunità di quest'area”. Il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario ritorna sul caso Timpazzo e sugli sviluppi che ha determinato. “E' giusto che l'indagine faccia il suo percorso – sottolinea – se saranno confermate le accuse, i responsabili dovranno essere messi davanti alle conseguenze. Alla guida di Impianti Srr, la società che gestisce il servizio rifiuti e la discarica Timpazzo, si è appena insediato il commissario nominato dal gip del tribunale di Caltanissetta. Chiederemo un incontro per avere riscontri soprattutto a tutela dei lavoratori. Rispettiamo il suo lavoro. Siamo convinti che sia fondamentale dare continuità al servizio e siamo certi che tutte le scelte saranno imperniate sulla tutela dell'ambiente, delle comunità e di chi porta avanti il servizio rifiuti”. Un incontro, ai riferimenti di Impianti Srr e ai sindaci, è stato richiesto anche dalla segreteria regionale Filas, con il segretario Carmelo Giallombardo, e dalla segreteria provinciale Usb, con il segretario Luca Faraci. "Un incontro urgente per affrontare le problematiche inerenti i cantieri nell’ambito della Srr4 e avere delucidazioni sugli avvenimenti resi noti dagli organi di stampa. Si sottolinea la necessità, perché come organizzazioni sindacali dobbiamo dare

spiegazioni sulle richieste di informazioni che arrivano dai lavoratori. Sono preoccupati sulle retribuzioni, sulle richieste fatte precedentemente e non evase e sull’assetto organizzativo della raccolta neii vari cantieri nell’ambito", dicono i sindacalisti. In settimana, anche la Cgil ha avanzato richiesta in tal senso.