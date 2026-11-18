Tiafoe batte ed elimina Cobolli alle Atp Finals, Alcaraz in semifinale

TORINO (ITALPRESS) - Flavio Cobolli fuori dalle Atp Finals 2026. Il tennista romano si arrende in due set a Frances Tiafoe e rimedia la seconda sconfitta in altrettante partite del Gruppo Lendl. Lo st...

TORINO (ITALPRESS) - Flavio Cobolli fuori dalle Atp Finals 2026. Il tennista romano si arrende in due set a Frances Tiafoe e rimedia la seconda sconfitta in altrettante partite del Gruppo Lendl. Lo statunitense, sotto di un break nel secondo set e sotto 6-4 nel tie-break del primo set, si impone con il punteggio di 7-6(6), 6-0, in un'ora e 30 minuti di gioco. Aritmeticamente eliminato Cobolli, che proverà a riscattarsi nell'ultima giornata contro il già qualificato - e certo del primo posto nel girone - Carlos Alcaraz. Tutto aperto per Tiafoe, che si giocherà la qualificazione nel dentro-fuori con Daniil Medvedev nella giornata di venerdì.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).