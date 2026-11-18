Droga e armi "The wall", aperto dibattimento per uno dei coinvolti: sarà valutato contenuto intercettazioni

Lo scorso settembre, sedici imputati hanno definito le loro posizioni con il patteggiamento

Gela. A differenza di gran parte degli altri imputati, che negli scorsi mesi hanno definito le loro posizioni processuali con il patteggiamento, Osvaldo Bocchieri, coinvolto a sua volta nel blitz antimafia “The wall”, ha deciso di sostenere il giudizio, davanti al collegio penale del tribunale di Gela. Questa mattina, è stato aperto il dibattimento. Per i pm della Dda di Caltanissetta, in aula con il pubblico ministero Claudia Pasciuti, Bocchieri avrebbe avuto un ruolo nel gruppo attivo nel traffico di droga, soprattutto rispetto alle armi. Nei suoi confronti era stato deciso il rinvio a giudizio, formalizzato dal gup del tribunale nisseno. Difeso dal legale Carmelo Brentino, dovrà rispondere alle contestazioni. Lo scorso settembre, sedici imputati hanno definito le loro posizioni con il patteggiamento. Sei sono state le condanne, in abbreviato, e una sola l'assoluzione. I carabinieri monitorarono i punti di incontro e quelli logistici, compreso un bar a Macchitella, allora gestito dall'avvocato Grazio Ferrara (a sua volta ha patteggiato). I coinvolti, così è stato ricostruito, riuscivano a mantenere contatti anche dal carcere. La contestazioni mafiosa non fu riconosciuta in sede di riesame. Il collegio penale gelese a gennaio affiderà l'incarico a un esperto per la trascrizione del contenuto di due intercettazioni telefoniche che riguardano proprio Bocchieri, che negò qualsiasi coinvolgimento.