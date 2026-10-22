Terzo Valico, Webuild conferma solidità consorzio Cociv “Attenzione ai lavoratori”
ROMA (ITALPRESS) - In relazione alle notizie di stampa sul Terzo Valico e sulla situazione occupazionale nei cantieri, Webuild precisa che "la situazione non dipende da mancanze del consorzio Cociv, m...
ROMA (ITALPRESS) - In relazione alle notizie di stampa sul Terzo Valico e sulla situazione occupazionale nei cantieri, Webuild precisa che "la situazione non dipende da mancanze del consorzio Cociv, ma da crediti scaduti e da varianti non istruite dalla committenza: da parte di RFI restano dunque da pagare lavori già eseguiti e fatture scadute". Il Ministro Salvini ha recentemente indicato "una carenza di stanziamenti di oltre 20 miliardi per completare le opere pubbliche avviate e di circa 8 urgenti per non fermare i lavori. E' in questo quadro che si colloca la situazione del Terzo Valico, così come altri cantieri in Italia".
Webuild conferma "l'attenzione per lavoratori, imprese della filiera e territori coinvolti, e prosegue il confronto con sindacati e istituzioni, auspicando una rapida definizione delle partite aperte per consentire la ripresa delle attività e il celere completamento dell'infrastruttura".
"Il settore privato ha risposto alla straordinaria crescita dei progetti, spinta dal Pnrr, formando persone e investendo in produttività: è importante che il sistema nel suo insieme, rafforzi pianificazione, stanziamenti e competenze per gestire la complessità delle opere e il loro completamento, in un quadro che comprenda anche le opere future, per assicurare continuità alle imprese, occupazione e competitività al sistema industriale e migliori infrastrutture ai cittadini".
- Foto ufficio stampa Webuild -
(ITALPRESS).
Fact Check
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Fonte:
- https://www.italpress.com/terzo-valico-webuild-conferma-solidita-consorzio-cociv-attenzione-ai-lavoratori/
Verificato il: 22 ottobre 2026