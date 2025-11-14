Terza vittoria per Sinner alle Atp Finals, piegato anche Shelton

TORINO (ITALPRESS) - Jannik Sinner batte Ben Shelton nel match dell'ultima giornata del gruppo "Borg" delle Atp Finals di singolare, in scena a Torino, alla Inalpi Arena: 6-3 7-6 (3), in un'ora e 34 m...

TORINO (ITALPRESS) - Jannik Sinner batte Ben Shelton nel match dell'ultima giornata del gruppo "Borg" delle Atp Finals di singolare, in scena a Torino, alla Inalpi Arena: 6-3 7-6 (3), in un'ora e 34 minuti di gioco, il punteggio in favore del numero 2 del mondo, che completa la fase a gironi senza sconfitte e senza set persi nei tre match giocati con Felix Auger-Aliassime (7-5 6-1), Alexander Zverev (6-4 6-3) e il mancino statunitense.

Per l'azzurro arriva la 29esima vittoria consecutiva a livello indoor, striscia aperta dopo la finale delle Atp Finals del 2023, persa contro Novak Djokovic. E' l'ottavo successo di fila dell'altoatesino contro Shelton, che ha battuto il 24enne di San Candido solamente nel loro primo confronto (al Masters 1000 di Shanghai nel 2023).

"E' stata una partita molto difficile. Sono partito molto bene con un break in apertura e sono riuscito a conservarlo per tutto il set. Nel secondo set sono rimasto lì mentalmente anche dopo il match point non sfruttato. Contro questi giocatori non sempre si sfruttano tutte le occasioni. Ringrazio il pubblico per il supporto. Sono contento di essere in semifinale e di avere buone energie". Queste le parole, nell'intervista in campo, di Sinner, dopo il successo su Shelton.

"Stiamo lavorando tanto sul servizio. Oggi Ben è stato molto aggressivo sulla mia seconda di servizio. Ho cercato di variare un pò di più traiettorie e velocità. Sono riuscito a farlo anche nel tie-break. In questo momento stanno funzionando le cose che aggiungiamo, cercheremo di andare ancora avanti in questo torneo", ha aggiunto l'azzurro.

In semifinale Sinner affronterà Alex De Minaur. Sarà il tredicesimo confronto con l'australiano, che non ha mai battuto in carriera il tennista azzurro: 12-0 recitano i testa a testa in favore dell'altoatesino, che ha sconfitto il 26enne di Sydney nei tre precedenti nel 2025 (Atp 500 Vienna, Atp 500 Pechino e agli Australian Open). Sette i match giocati indoor con De Minaur, che è riuscito a strappare un set a Sinner solamente nei quarti di finale dell'Atp 250 di Sofia nel 2020.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).