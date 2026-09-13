Quotidiano di Gela

Terrore per un'anziana donna, aggredita con un coltello in pieno giorno

Oltre alle ferite, risente di un forte stato di shock

A cura di Redazione Redazione
13 settembre 2026 21:07
Terrore per un'anziana donna, aggredita con un coltello in pieno giorno -
Gela
Cronaca
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Gela. L'aggressione, in pieno giorno, è avvenuta in via Cicerone, a Caposoprano, nella giornata della festa patronale. Un'anziana è stata presa di mira da un uomo, che brandiva un coltello. Pare abbia tentato di soffocarla. Avrebbe però desistito e l'anziana ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici dell'ospedale “Vittorio Emanuele”. Oltre alle ferite, risente di un forte stato di shock. Sembra che l'uomo sia già noto alle forze dell'ordine. Si aggirerebbe spesso a Caposoprano ma allo stato non sarebbe stato raggiunto da misure restrittive.

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