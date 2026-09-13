Gela-Castrumfavara 2-1, Tuccio completa la rimonta e regala ai biancazzurri i primi tre punti stagionali

La diretta testuale dell’incontro tra Gela e Castrumfavara, valido per la seconda giornata del campionato di Serie D.

Gela. Il Gela si aggiudica la prima stagionale al Presti nel segno della gelesità. Decisive le reti al 68’ e all’82’ di Camilleri e Tuccio, quest’ultimo dagli undici metri. Il Gela azzera così la penalizzazione e sale a due punti in classifica.

Il tabellino

Gela: Colace, Nardo A, Camilleri (71’ Scuderi), Giuliano, Ferrigno A, Ceesay (21’ Di Stefano), Vogiatzis, Nardella (56’ Tuccio), Nanapere, Rozzi (78’ Ferrigno F), Lanza. A disposizione: Canino, Argentati, Nardo L, Valenti, Cissokho. Allenatore: Comandatore.

Castrumfavara: Di Silvestro, Ballatore (87’ Andoh), Vaiana, Volpe, Marong, Sciortino, Schembari, Fortunato (62’ Faduol), Tripoli (76’ Polifemo), Conti (76’ La Mantia), Marchica. A disposizione: Perez, Federico, Vairo, Gattuso, Bellingardo. Allenatore: Iunco.

Reti: 41’ Tripoli, 68’ Camilleri, 82’ Tuccio.

La cronaca

Termina dopo quattro minuti di recupero la sfida. Il Gela vince in rimonta nel segno di Camilleri e Tuccio.

90’ - L’arbitro assegna quattro minuti di recupero.

88’ - Schembari ci prova dal fuori ma la sua conclusione termina alta di poco.

82’ - 2-1 Gela. Tuccio apre il destro e completa la rimonta biancazzurra.

81’ - Marong atterra Tuccio in area: l’arbitro non ha alcun dubbio e concede il calcio di rigore ai biancazzurri.

78’ - Cambio per il Gela: Flavio Ferrigno prende il posto di Rozzi.

76’ - Doppio cambio per Iunco: La Mantia e Polifemo sostituiscono Conti e Tripoli.

75’ - Sciortino ferma in scivolata il contropiede di Scuderi e viene ammonito.

74’ - Tripoli ci prova dalla distanza ma Colace fa suo il pallone.

68’ - 1-1 Gela. Prima presenza al Presti e primo gol stagionale per Camilleri. Sugli sviluppi di un altro calcio d’angolo, l’esperto difensore incorna di testa e gonfia la rete.

67’ - Sugli sviluppi di un corner, il Gela sfiora il gol del pareggio con Nanapere.

62’ - Faduol prende il posto di Fortunato.

58’ - Altra occasione per il Gela nuovamente con Lanza. Buona la conclusione a giro ma Di Silvestro salva in corner con un nell’intervento.

56’ - Altro cambio tra le fila biancazzurre. Tuccio prende il posto di Nardella.

54’ - Scivolata in netto ritardo di Conti su Ferrigno. Il direttore di gara lo punisce con un giallo.

53’ - Lanza viene atterrato da un avversario a ridosso del limite dell’area. Per l’arbitro non c’è nulla.

51’ - Rozzi e Nanapere combinano al limite dell’area. L’attaccante ex Teramo si libera dalla marcatura della difesa ma sciupa l’occasione senza impensierire Di Silvestro.

46’ - Ricomincia la sfida.

Fine primo tempo a Gela. Castrumfavara avanti nel punteggio grazie al gol di Tripoli.

45’ - Il direttore di gara assegna due minuti di recupero.

41’ - Passa avanti il Castrumfavara. Conti lancia in profondità Tripoli, che a tu per tu con Colace lo trafigge portando in vantaggio gli ospiti.

34’ - Nanapere serve Rozzi da buona posizione. L’ex Sancataldese calcia col sinistro di prima intenzione ma spara alto.

32’ - Sull’out di sinistra, Lanza si accentra e cerca la porta col destro a giro. La sua conclusione termina ampiamente a lato.

27’ - In posizione dubbia, Schembari scappa via sulla fascia sinistra. Nardo lo argina vincendo l’uno contro uno e conquistando il rinvio.

21’ - Ceesay abbandona il campo per un problema alla spalla: al suo posto Di Stefano.

20’ - Primo provvedimento dell’arbitro: ammonito Nanapere.

18’ - Timida conclusione al volo dalla distanza di Lanza. Di Silvestro ingloba agevolmente la sfera.

10’ - Gioco momentaneamente fermo. A terra Ceesay dopo uno scontro di gioco.

1’ - Inizia la sfida allo stadio “Presti”.