Ristorante sul mare Cuma Bistrot nel Golosario 2027: unico ristorante gelese premiato

La cucina mediterranea di Marco Ferrigno ed Elena Salerno conquista la critica nazionale e approda tra le eccellenze d’Italia.

Gela. Un importante riconoscimento nazionale premia l'impegno e la visione imprenditoriale di Elena Salerno e dello chef Marco Ferrigno. Il Cuma Bistrot sul lungomare Federico II di Svevia è stato inserito nell'edizione 2027 de Il Golosario Ristoranti, la prestigiosa guida firmata da Marco Gatti e Paolo Massobrio che seleziona le migliori insegne della ristorazione italiana.

Il locale "made in Gela" figura tra i 14 ristoranti siciliani scelti dalla guida ed è l'unico della città a ottenere questo traguardo, entrando ufficialmente nel circuito delle eccellenze gastronomiche italiane dopo la visita e la valutazione della redazione di Golosaria.

A firmare la recensione è stato il giornalista e critico enogastronomico Marco Gatti, che insieme al team di Golosaria ha definito il bistrot guidato da Elena Salerno e Marco Ferrigno un locale "a tutta gola", riconoscendone la qualità complessiva dell'esperienza proposta.

Tra gli elementi che hanno convinto la critica figurano una cucina fortemente legata al territorio e al pescato locale, interpretata attraverso una chiara identità mediterranea, l'attenzione agli abbinamenti con le migliori etichette del territorio e la capacità di valorizzare il patrimonio enologico della zona. A completare il quadro, la terrazza affacciata sul mare e una gestione giovane e dinamica che riesce a coniugare professionalità e ospitalità.

Nella motivazione pubblicata dalla guida si legge: «Cuma Bistrot propone una cucina di mare d'ispirazione mediterranea, interpretata dallo chef Marco Ferrigno con materie prime fresche e porzioni luminose».

Particolare apprezzamento è stato espresso anche per l'accoglienza e il servizio: «L'ambiente, luminoso e suggestivo, permette di mangiare davanti al mare, mentre Elena Salerno guida con professionalità e cordialità un servizio attento».

L'inserimento nella guida rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita del locale gelese, già insignito del riconoscimento del "Faccino Radioso", assegnato da Il Golosario Ristoranti alle realtà che si distinguono per qualità, personalità e valore della proposta gastronomica.

Per Cuma Bistrot si tratta dunque di una consacrazione che porta Gela sotto i riflettori della critica enogastronomica nazionale, premiando una visione che unisce cucina di mare, valorizzazione delle produzioni locali e un'accoglienza capace di trasformare il panorama del Golfo di Gela in parte integrante dell'esperienza gastronomica.