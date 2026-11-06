Armi e droga Spari a Riesi, la contesa per la droga con i gelesi: sentiti imputati

La disputa sarebbe sorta su un debito arretrato in capo ai Prestifilippo per la fornitura di droga, garantita proprio dai gelesi

Gela. Le richieste dell'accusa verranno formalizzate nel corso della prossima udienza, prevista a fine mese. Oggi, davanti al gup del tribunale di Caltanissetta gli imputati accusati del tentato omicidio avvenuto a Riesi, un anno fa, hanno riferito la propria versione dei fatti. Nell'abitazione dei fratelli Roberto Prestifilippo e Oscar Prestifilippo fece irruzione un gruppo di gelesi e mazzarinesi. La disputa sarebbe sorta su un debito arretrato in capo ai Prestifilippo per la fornitura di droga, garantita proprio dai gelesi. I due Prestifilippo, ora coinvolti nella recente inchiesta scaturita proprio dal tentato omicidio e che ha condotto a ricostruire la presunta filiera della droga tra Riesi, Gela e Catania, sono usciti dall'indagine sugli spari. Roberto Prestifilippo è parte civile con l'avvocato Giovanni Sanfilippo. A rispondere di tentato omicidio sono invece Simona Maganuco, conosciuta come "Ciro", Manuel Carmelo Giorlando, Michael Giorlando e Simone Giorlando. Sarebbero stati loro, stando alle indagini, a fare irruzione nell'abitazione armati. Roberto Prestifilippo avrebbe avuto a sua disposizione un fucile artigianale, comunque ritenuto dagli investigatori non efficiente né in grado di sparare. I colpi che lo ferirono, per gli inquirenti, sarebbero partiti dalle armi dei gelesi e dei mazzarinesi. Rimase a sua volta ferita pure Simona Maganuco. In ospedale, entrambi riferirono versioni del tutto discordanti con quanto effettivamente accaduto e ricostruito dai carabinieri. In aula, si tornerà a fine mese. Gli imputati sono rappresentati dai legali Filippo Spina, Carmelo Tuccio, Paolo Piazza e Gaetano Giunta.