Quotidiano di Gela
Armi e droga

Spari a Riesi, la contesa per la droga con i gelesi: sentiti imputati

La disputa sarebbe sorta su un debito arretrato in capo ai Prestifilippo per la fornitura di droga, garantita proprio dai gelesi

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
06 novembre 2026 21:08
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Spari a Riesi, la contesa per la droga con i gelesi: sentiti imputati - Le fasi dell'azione riprese dai sistemi di videosorveglianza
Le fasi dell'azione riprese dai sistemi di videosorveglianza
Gela
Cronaca
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Gela. Le richieste dell'accusa verranno formalizzate nel corso della prossima udienza, prevista a fine mese. Oggi, davanti al gup del tribunale di Caltanissetta gli imputati accusati del tentato omicidio avvenuto a Riesi, un anno fa, hanno riferito la propria versione dei fatti. Nell'abitazione dei fratelli Roberto Prestifilippo e Oscar Prestifilippo fece irruzione un gruppo di gelesi e mazzarinesi. La disputa sarebbe sorta su un debito arretrato in capo ai Prestifilippo per la fornitura di droga, garantita proprio dai gelesi. I due Prestifilippo, ora coinvolti nella recente inchiesta scaturita proprio dal tentato omicidio e che ha condotto a ricostruire la presunta filiera della droga tra Riesi, Gela e Catania, sono usciti dall'indagine sugli spari. Roberto Prestifilippo è parte civile con l'avvocato Giovanni Sanfilippo. A rispondere di tentato omicidio sono invece Simona Maganuco, conosciuta come "Ciro", Manuel Carmelo Giorlando, Michael Giorlando e Simone Giorlando. Sarebbero stati loro, stando alle indagini, a fare irruzione nell'abitazione armati. Roberto Prestifilippo avrebbe avuto a sua disposizione un fucile artigianale, comunque ritenuto dagli investigatori non efficiente né in grado di sparare. I colpi che lo ferirono, per gli inquirenti, sarebbero partiti dalle armi dei gelesi e dei mazzarinesi. Rimase a sua volta ferita pure Simona Maganuco. In ospedale, entrambi riferirono versioni del tutto discordanti con quanto effettivamente accaduto e ricostruito dai carabinieri. In aula, si tornerà a fine mese. Gli imputati sono rappresentati dai legali Filippo Spina, Carmelo Tuccio, Paolo Piazza e Gaetano Giunta.

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