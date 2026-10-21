Territorio e convergenze, tra Di Stefano e Conti dialogo non si ferma: "Oltre qualsiasi appartenenza"

Dalla sanità (con Conti che è stato tra i pochi esponenti di centrodestra a schierarsi con la vertenza lanciata dall'amministrazione comunale gelese) e fino alla protesta in corso contro caro vita e caro carburante, le convergenze sono evidenti

Gela. La territorialità, come abbiamo riferito in queste ultime settimane, è una cifra costante per vertenze come quella legata al potenziamento della sanità e all'attuale mobilitazione contro il caro carburante e il caro vita, a sostegno di agricoltori e autotrasportatori. Ne fa un punto distintivo il sindaco Terenziano Di Stefano, in prima fila soprattutto in questi mesi, e lo stesso vale per il primo cittadino di Niscemi Massimiliano Conti. Tra i due, indipendentemente dalla collocazione d'area politica (alle amministrative gelesi di due anni fa furono su versanti opposti almeno fino al ballottaggio), la condivisione sui temi è più che evidente. Ieri, erano insieme al presidio di agricoltori e autotrasportatori, con i rispettivi consigli comunali. "Quando le ragioni sono quelle del nostro territorio è naturale che i sindaci siano in prima linea - dice Conti - come si fa a dividersi politicamente se i temi sono il potenziamento della sanità o il supporto al comparto agricolo e agli autotrasporti? Con Di Stefano ci sono tanti punti di convergenza su queste questioni ma anche su tanto altro, dai rifiuti al ciclo idrico e fino allo sviluppo dell'Unione dei Comuni per i finanziamenti. Io e il sindaco di Gela ci confrontiamo e facciamo le stesse valutazioni per il nostro territorio. I sindaci quotidianamente sono chiamati ad affrontare emergenze di ogni tipo. L'appartenenza politica non deve mai essere un ostacolo. Io l'ho sempre pensata così anche quando ho presieduto l'Assemblea territoriale idrica". Se il primo cittadino niscemese è molto vicino alla Lega (va verso la candidatura alle prossime regionali proprio sotto le insegne salviniane), Di Stefano continua a mantenere l'originaria scelta civica, alla guida di un'amministrazione tendenzialmente progressista ma con innesti pure d'area centrodestra. Fin dall'insediamento del sindaco gelese, lo stesso Conti, che in quella fase ancora guidava l'Ati idrico, ha sempre mantenuto i contatti, in prima persona e attraverso i suoi riferimenti gelesi. Di Stefano ne ha preso il posto alla presidenza dell'Assemblea territoriale idrica ma dalla sanità (con Conti che è stato tra i pochi esponenti di centrodestra a schierarsi con la vertenza lanciata dall'amministrazione comunale gelese) e fino alla protesta in corso contro caro vita e caro carburante, le convergenze sono evidenti. "Di Stefano sa dialogare e riesce a confrontarsi - conclude il primo cittadino niscemese - la mia politica per il territorio è sempre stata questa, confronto per dare veri miglioramenti e per portare avanti le istanze locali. Continuerò a farlo da sindaco ma pure qualora diventassi deputato".