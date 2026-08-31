Quotidiano di Gela

Terremoto sulle Madonie nel Palermitano, scossa di magnitudo 3.3

Il sisma è stato localizzato ad una profondità di 9 chilometri

A cura di Redazione Redazione
31 agosto 2026 17:00
Terremoto sulle Madonie nel Palermitano, scossa di magnitudo 3.3 -
Sicilia
Italpress
Regione
Condividi

PALERMO (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è
stata registrata dall’Ingv, alle ore 14:57, a 2 chilometri a nord di Petralia Sottana, sulle Madonie, in provincia di Palermo. Il sisma è stato localizzato ad una profondità di 9 chilometri.

– foto screenshot Ingv –

(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 31 agosto 2026

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela