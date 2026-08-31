Terremoto sulle Madonie nel Palermitano, scossa di magnitudo 3.3
Il sisma è stato localizzato ad una profondità di 9 chilometri
A cura di Redazione
31 agosto 2026 17:00
PALERMO (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è
stata registrata dall’Ingv, alle ore 14:57, a 2 chilometri a nord di Petralia Sottana, sulle Madonie, in provincia di Palermo. Il sisma è stato localizzato ad una profondità di 9 chilometri.
– foto screenshot Ingv –
(ITALPRESS).
Fact Check
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Fonte:
Verificato il: 31 agosto 2026