Terremoto in Venezuela, tra i dispersi anche una donna di origine Palermitana
CARACAS (VENEZUELA) (ITALPRESS) – Proseguono senza risultati le ricerche di Francesca Mannina, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, scomparsa dopo il forte terremoto che ha devastato il Venezuela. La famiglia ha lanciato un appello anche att
CARACAS (VENEZUELA) (ITALPRESS) – Proseguono senza risultati le ricerche di Francesca Mannina, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, scomparsa dopo il forte terremoto che ha devastato il Venezuela.
La famiglia ha lanciato un appello anche attraverso la piattaforma “Venezuela Te Busca”, creata per cercare i dispersi, chiedendo il supporto di chiunque possa contribuire con informazioni utili a ritrovarla. “Si cerca urgentemente Francesca Mannina. È scomparsa il 24 giugno 2026 e da allora non abbiamo più avuto sue notizie. Al momento del crollo dell’edificio stava tentando di mettersi in salvo. Qualsiasi informazione potrebbe rivelarsi fondamentale. La sua famiglia la sta cercando senza sosta”, si legge nell’appello dei familiari.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
Fact Check
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Fonte:
- https://www.italpress.com/terremoto-in-venezuela-tra-i-dispersi-anche-una-donna-di-origine-palermitana/
Verificato il: 26 giugno 2026