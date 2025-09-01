Terremoto in Afghanistan, sale a 800 il bilancio delle vittime
01 settembre 2025 09:14
ROMA (ITALPRESS) - Sale a 800 il bilancio delle vittime e oltre 2 mila i feriti del violento terremoto di magnitudo 6.0 che ha colpito nella notte una serie di città nella provincia di Kumar, nell'Afghanistan orientale. Lo afferma un nuovo rapporto delle autorità afghane.
