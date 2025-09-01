Quotidiano di Gela

Terremoto in Afghanistan, sale a 800 il bilancio delle vittime

ROMA (ITALPRESS) - Sale a 800 il bilancio delle vittime e oltre 2 mila i feriti del violento terremoto di magnitudo 6.0 che ha colpito nella notte una serie di città nella provincia di Kumar, nell'Afg...

A cura di Redazione
01 settembre 2025 09:14
Terremoto in Afghanistan, sale a 800 il bilancio delle vittime -
Italpress
Condividi

ROMA (ITALPRESS) - Sale a 800 il bilancio delle vittime e oltre 2 mila i feriti del violento terremoto di magnitudo 6.0 che ha colpito nella notte una serie di città nella provincia di Kumar, nell'Afghanistan orientale. Lo afferma un nuovo rapporto delle autorità afghane.

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela