Terremoto di magnitudo 6.3 in Afghanistan, almeno 20 morti

A cura di Redazione 03 novembre 2025 08:30

KABUL (AFGHANISTAN) (ITALPRESS) - Almeno 20 persone sono morte a seguito del devastante terremoto che ha colpito nella notte il nord dell'Afghanistan: il sisma, di magnitudo 6.3, si è verificato attorno all'1.30 italiane nei pressi di Mazar-e-Sharif, una delle città più grandi del Paese. Numerosi gli edifici crollati. Al momento sono oltre 320 i feriti, ma il bilancio sembra destinato a salire, come riferito da Sharafat Zaman Amar, portavoce del Ministero della Salute del governo talebano. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS).