Terremoto di magnitudo 3.2 al largo della Costa Messinese
Il sisma è stato localizzato in mare a una profondità di 9 km.
A cura di Redazione
09 luglio 2026 10:53
MESSINA (ITALPRESS) – Un terremoto di magnitudo 3.2 è stato registrato dall’Ingv nella Costa siciliana nord orientale, al largo di Messina, alle 10.10 di questa mattina. Il sisma è stato localizzato in mare a una profondità di 9 km.
– Foto screenshot Ingv –
(ITALPRESS).
Fact Check
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Fonte:
Verificato il: 09 luglio 2026