Quotidiano di Gela

Terremoto di magnitudo 3.2 al largo della Costa Messinese

Il sisma è stato localizzato in mare a una profondità di 9 km.

A cura di Redazione Redazione
09 luglio 2026 10:53
Terremoto di magnitudo 3.2 al largo della Costa Messinese -
Sicilia
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MESSINA (ITALPRESS) – Un terremoto di magnitudo 3.2 è stato registrato dall’Ingv nella Costa siciliana nord orientale, al largo di Messina, alle 10.10 di questa mattina. Il sisma è stato localizzato in mare a una profondità di 9 km.

– Foto screenshot Ingv –

(ITALPRESS).

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Verificato il: 09 luglio 2026

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