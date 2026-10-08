Terremoto al largo delle Isole Eolie, magnitudo di 4.7

ROMA (ITALPRESS) – Scossa di terremoto di magnitudo 4.7 registrata al largo delle isole Eolie alle 5,42 ora italiana. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma ha avuto ipocentro a 372 km di profondità ed epicentro 81 km a nord-nor

A cura di Redazione 08 ottobre 2026 08:30

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ROMA (ITALPRESS) – Scossa di terremoto di magnitudo 4.7 registrata al largo delle isole Eolie alle 5,42 ora italiana. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma ha avuto ipocentro a 372 km di profondità ed epicentro 81 km a nord-nordovest di Malfa (Messina). -Foto screenshot sito Ingv-

(ITALPRESS).