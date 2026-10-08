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Terremoto al largo delle Isole Eolie, magnitudo di 4.7

ROMA (ITALPRESS) – Scossa di terremoto di magnitudo 4.7 registrata al largo delle isole Eolie alle 5,42 ora italiana. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma ha avuto ipocentro a 372 km di profondità ed epicentro 81 km a nord-nor

A cura di Redazione Redazione
08 ottobre 2026 08:30
Terremoto al largo delle Isole Eolie, magnitudo di 4.7 -
Sicilia
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ROMA (ITALPRESS) – Scossa di terremoto di magnitudo 4.7 registrata al largo delle isole Eolie alle 5,42 ora italiana. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma ha avuto ipocentro a 372 km di profondità ed epicentro 81 km a nord-nordovest di Malfa (Messina).

-Foto screenshot sito Ingv-
(ITALPRESS).

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Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

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Verificato il: 08 ottobre 2026

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