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Parametri non conformi, scatta divieto d'uso dell'acqua in diversi quartieri

Parametri non in linea per i cloriti. L'acqua non va usata a fini alimentari

A cura di Redazione Redazione
29 ottobre 2026 13:12
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Parametri non conformi, scatta divieto d'uso dell'acqua in diversi quartieri -
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Gela. Accertamenti condotti sui campioni d'acqua, prelevati in più punti dell'area urbana, hanno fatto emergere parametri non in linea per i cloriti. Così, su segnalazione dei tecnici Asp, il sindaco Terenziano Di Stefano, nelle ultime ore, ha firmato un'ordinanza che vieta, temporaneamente, l'uso dell'acqua corrente per fini alimentari. Il divieto riguarda le aree di Caposoprano, alto e basso, Fondo Iozza e San Giacomo, alto e basso, e il quartiere Baracche. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti.

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