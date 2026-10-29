Lutto in città Morto l'ingegnere Ignazio Russo, il suo fu un impegno professionale e politico

Lascia la moglie, i due figli e il fratello

Gela. È morto a sessantanove anni l'ingegnere Ignazio Russo. Molto conosciuto in città non solo per la sua attività professionale, svolta sia nell'ente comunale sia poi come attività propria, ma anche per l'impegno politico nel campo del centrodestra, prima tra i liberali e poi in Forza Italia. Fu tra i fondatori della prima radio privata della città. Lascia la moglie, i due figli e il fratello. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio, dalle ore 16:30, presso la chiesa di San Giacomo. È possibile dargli un ultimo saluto alla casa del commiato Fontana di via Butera.