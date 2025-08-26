Quotidiano di Gela

Terremoto al largo delle isole Egadi di magnitudo 4.7

TRAPANI (ITALPRESS) - Un sisma di magnitudo 4.7 si è verificato in mare, nell'area del Tirreno Meridionale, al largo delle isole Egadi, nel trapanese. Il terremoto, avvenuto alle 6.07, è stato localiz...

A cura di Redazione
26 agosto 2025 06:44
Terremoto al largo delle isole Egadi di magnitudo 4.7 -
Italpress
Condividi

TRAPANI (ITALPRESS) - Un sisma di magnitudo 4.7 si è verificato in mare, nell'area del Tirreno Meridionale, al largo delle isole Egadi, nel trapanese. Il terremoto, avvenuto alle 6.07, è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma a una profondità di 10 km.

-foto screenshot sito Ingv-

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela