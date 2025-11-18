Tentò la rapina in una gioielleria, titolare sentita: "L'ho disarmato e poi ha desistito"

Pare impugnasse una lama, che però la titolare riuscì a strappargli di mano

Gela. Ha spiegato di averlo disarmato e poi sarebbe stato il ventottenne Andrea Gueli a desistere dalla sua azione. E' stata sentita, davanti al gup Serena Berenato, la titolare della gioielleria di via Crispi, che si trovò davanti al giovane, entrato nell'attività per tentare una rapina. Pare impugnasse una lama, che però la titolare riuscì a strappargli di mano, ferendosi leggermente. Il giovane, poi rintracciato e arrestato dai poliziotti del commissariato, prima di allontanarsi lasciò pure una federa che aveva portato con sé per l'eventuale refurtiva. Dal racconto della titolare, è emerso inoltre che l'imputato le avrebbe comunicato pure le proprie generalità. La difesa, con il legale Davide Limoncello, nella richiesta di giudizio abbreviato, aveva indicato l'esigenza di sentire l'esercente. In aula, si tornerà a gennaio. Il giovane ammise l'accaduto, spiegando di averlo fatto per ottenere denaro, necessario a saldare un debito contratto.