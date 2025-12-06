Tentò di violentare la dipendente di un'azienda locale, disposta perizia per valutare stato psichico

L'incarico al perito sarà affidato a gennaio, nel corso della prossima udienza

Gela. Una perizia per accertare lo stato psichico di un uomo, accusato del tentativo di violenza sessuale a danno della dipendente di un'azienda locale, nella quale anche lui lavorava. E' stata disposta dal collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Francesca Pulvirenti. Il dibattimento a carico dell'imputato è stato aperto. La richiesta di perizia è stata avanzata dalla difesa, sostenuta dall'avvocato Rosario Giordano. La vittima dell'aggressione, verificatasi proprio all'interno della sede aziendale, nella zona industriale di Brucazzi, è parte civile, assistita dal legale Ivan Bellanti. La donna riuscì ad evitare il peggio, sfuggendo alla violenza. L'imputato fu poi sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e trasferito in una struttura specialistica. L'incarico al perito sarà affidato a gennaio, nel corso della prossima udienza.