Tentata rapina in una gioielleria di via Crispi, abbreviato per il giovane imputato: sarà sentita la titolare

Gela. La sua posizione verrà valutata dal gup del tribunale, attraverso il giudizio abbreviato. Questa mattina, il magistrato ha accolto la richiesta della difesa del ventottenne Andrea Gueli. E' accusato di una tentata rapina, all'interno di una gioielleria di via Crispi. Durante la concitazione di quei momenti, secondo gli inquirenti avrebbe ferito la titolare. La donna non riportò conseguenze particolari ma per la procura il giovane avrebbe usato una lama. Non riuscì nell'intento iniziale, perché venne messo in fuga proprio dalla titolare. Gueli, in fase di interrogatorio (assistito dall'avvocato Davide Limoncello), dopo l'arresto effettuato dai poliziotti del commissariato, ammise i fatti. Spiegò di aver agito per ottenere denaro necessario a saldare un debito contratto. Nei suoi confronti era stato disposto il giudizio immediato. A novembre, quando si tornerà in aula, verrà sentita la titolare della gioielleria, così come chiesto dalla difesa dell'imputato. Il ventottenne entrò a volto scoperto e fu rintracciato dai poliziotti nell'arco di poche ore.