Tentata rapina gioielleria, "Gela nova": "Più controlli e maggiore prevenzione"

Da “Gela nova”, facendo riferimento alla tentata rapina di ieri mattina nella gioielleria “Sollami”, in pieno centro storico, arrivano richieste indirizzate alle autorità locali

Gela. Più controlli delle forze dell'ordine e maggiore prevenzione. Da “Gela nova”, facendo riferimento alla tentata rapina di ieri mattina nella gioielleria “Sollami”, in pieno centro storico, arrivano richieste indirizzate alle autorità locali.“Quanto accaduto questa mattina alla gioielleria Sollami, nel cuore del centro storico, è un episodio che desta forte preoccupazione e riporta ancora una volta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza. Siamo consapevoli che la criminalità sia un problema che interessa l’intero territorio nazionale, ma non possiamo ignorare la crisi economica e sociale che attraversa la nostra città, alimentando situazioni di disagio che possono favorire fenomeni di criminalità, senza che ciò possa mai giustificarli. Ho già più volte segnalato al sindaco e all’amministrazione comunale le criticità legate alla sicurezza. Ricordiamo le rapine avvenute in passato in alcune tabaccherie del centro storico e quanto accaduto alla trattoria San Giovanni. Questi episodi non possono e non devono diventare la normalità”, fa sapere il segretario Vincenzo Cascino. Un rafforzamento dei controlli viene ribadito dallo stesso Cascino. “È preoccupante che simili fatti possano verificarsi persino in piena mattinata, lungo corso Vittorio Emanuele, una delle vie più frequentate della città, soprattutto con l’avvicinarsi del fine settimana. Fortunatamente, questa volta non si registrano feriti, ma non possiamo affidarci sempre alla fortuna. Chiediamo maggiore attenzione, controlli e presenza delle forze dell’ordine, insieme a interventi concreti per contrastare il disagio sociale, sostenere le famiglie e creare opportunità lavorative. La sicurezza deve essere una priorità e richiede collaborazione tra tutte le istituzioni competenti. Esprimiamo infine piena vicinanza e solidarietà alla famiglia Sollami per il grave episodio vissuto. Gela non può aspettare che accada una tragedia per affrontare seriamente il problema della sicurezza”, conclude.