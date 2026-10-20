Tentata rapina gioielleria, cerchio stretto su un giovane: arrestato, aveva armi

I poliziotti del commissariato hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona della gioielleria, ricostruendo il tragitto compiuto dal giovane, che comunque è fuggito senza alcun bottino

Gela. Il cerchio è stato chiuso nell'arco di pochissimo tempo, dopo il tentativo di rapina alla gioielleria "Sollami" di corso Vittorio Emanuele, della scorsa settimana. I poliziotti del commissariato, coordinati dai pm della procura, sono arrivati a un ventenne, accusato di aver fatto irruzione nell'attività. È stato arrestato. Avrebbe avuto a disposizione una pistola e un coltello. La misura è stata eseguita però anche sulla base di altre contestazioni. Durante le perquisizioni, i poliziotti hanno scoperto che il giovane, pare incensurato, aveva messo insieme un vero e proprio laboratorio clandestino per la produzione di armi, anche di alta tecnologia. I poliziotti del commissariato hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona della gioielleria, ricostruendo il tragitto compiuto dal giovane, che comunque è fuggito senza alcun bottino.