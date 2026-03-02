"Tensioni si possono superare, vicenda interna a commissione", Fava: "Azzeramento? Questione che spetta al partito"

Ribadisce il ruolo del primo cittadino e la linea dettata per l'amministrazione

Gela. In serata, si ritorna in consiglio comunale per la seduta di question time sulle interrogazioni. Prima delle attività in aula, si riunisce la commissione bilancio, nel tentativo di superare le difficoltà interne che negli scorsi giorni hanno alimentato diverse tensioni nella maggioranza del primo cittadino Terenziano Di Stefano. In giornata, il regolamento sulla definizione agevolata dei tributi è stato al centro di nuovi approfondimenti. “Io penso che questa questione può essere superata – dice il vicesindaco dem Giuseppe Fava – si tratta di una vicenda interna alla commissione”. L'assessore sa che nella maggioranza qualcosa va registrata. Però, ribadisce il ruolo del primo cittadino e la linea dettata per l'amministrazione. “Mi rivedo a pieno nelle scelte del sindaco – sottolinea – l'azzeramento della giunta? Sono vicende che spetta alla segreteria del nostro partito valutare, insieme proprio al sindaco. Come assessori, dobbiamo solo lavorare e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati per la città”. Fava è finito, a sua volta, nelle pesanti riflessioni del capogruppo dem Gaetano Orlando, che la scorsa settimana ha richiamato l'esigenza di affrontare il tema del doppio ruolo del vicesindaco, che ha mantenuto la sua collocazione pure in consiglio comunale. Il numero due della giunta non intende toccare questo aspetto ma si rifà ancora al partito. “Io penso che il Pd c'è e ci sarà – conclude – in un eventuale riequilibrio del governo cittadino, il partito dirà la sua”.