Tensioni in casa Gela, società: "Non risultano gravi problematiche, pronti a confronto interno"

"Ogni confronto avverrà internamente, con l’obiettivo comune di tutelare la squadra, la società e l’intera comunità biancazzurra”, fanno sapere dalla società

Gela. Il Gela Calcio risponde, con un comunicato stampa, a quanto affermato in giornata dal gruppo squadra, che con un lungo messaggio pubblicato sui profili social di tutti i giocatori ha chiesto rispetto per “finire la stagione con dignità”. Di seguito la nota del club: “La società Gela Calcio, rammaricata per la pesante sconfitta maturata ieri ad Enna, intende chiarire la propria posizione rispetto a quanto condiviso dalla squadra sui canali social personali. 𝐀𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐭𝐭𝐮𝐚𝐥𝐞, 𝐧𝐨𝐧 𝐫𝐢𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐧𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐞𝐭𝐚̀ 𝐞𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐨 𝐠𝐫𝐚𝐯𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐢 𝐚𝐥𝐜𝐮𝐧𝐚 𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 - riporta la società con a capo Toti Vittoria - nel rispetto dei ruoli e con senso di responsabilità verso la città e i tifosi, la società ribadisce la propria totale disponibilità ad ascoltare e approfondire eventuali situazioni che dovessero essere emerse, al fine di affrontarle nelle sedi opportune e con spirito costruttivo. Il Gela Calcio ritiene fondamentale preservare unità, dialogo e serenità, elementi indispensabili per proseguire il percorso sportivo con equilibrio e responsabilità. Ogni confronto avverrà internamente, con l’obiettivo comune di tutelare la squadra, la società e l’intera comunità biancazzurra”.