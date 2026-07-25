Tennis, Palermo Ladies Open: al Country Time Club il meeting mondiale dei direttori dei tornei Wta 125

PALERMO (ITALPRESS) – Palermo diventa il centro del confronto internazionale sul futuro del circuito WTA 125. Al Country Time Club si è tenuto questa mattina il meeting che ha riunito i direttori dei tornei WTA 125 provenienti da tutto il mondo, un appunt

PALERMO (ITALPRESS) – Palermo diventa il centro del confronto internazionale sul futuro del circuito WTA 125. Al Country Time Club si è tenuto questa mattina il meeting che ha riunito i direttori dei tornei WTA 125 provenienti da tutto il mondo, un appuntamento di grande valore strategico dedicato all’analisi e al confronto sui principali temi organizzativi, tecnici e di sviluppo del circuito internazionale.

Ad aprire i lavori sono stati il direttore dei 37° Palermo Ladies Open, Oliviero Palma, e la Vice President – WTA 125 Operations, Melissa Pine, che hanno dato il benvenuto ai rappresentanti dei tornei internazionali, sottolineando il prestigio di un appuntamento che conferma il ruolo di primo piano ricoperto da Palermo nel panorama del tennis femminile mondiale. Al meeting hanno preso parte anche Sergio Palmieri, per venticinque anni direttore degli Internazionali BNL d’Italia e oggi referente della Federazione Italiana Tennis e Padel per i tornei WTA 125 organizzati in Italia, e Paolo Lorenzi, direttore degli Internazionali BNL d’Italia.

Nel corso della riunione sono stati affrontati i principali temi che riguardano il presente e il futuro del circuito WTA 125: dall’organizzazione degli eventi agli aspetti regolamentari, fino alle strategie per valorizzare un circuito che rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita delle migliori tenniste verso il massimo livello del tennis mondiale. I Palermo Ladies Open sono tra i tornei più longevi e autorevoli del circuito internazionale, scelti dalla WTA come sede di un momento di confronto che coinvolge i principali organizzatori del mondo.

-Foto ufficio stampa Palermo Ladies Open-

(ITALPRESS).