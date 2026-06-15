Tennis, il Memorial Giovanni Costa va al saccense Mattia Ianni

Ianni ha conquistato il trofeo superando in finale il gelese Giuseppe Battiato del Tennis Club Caltanissetta, classificato 3.2, con il punteggio di 6-2, 6-4.

Gela. È Mattia Ianni del Tennis Club Sciacca il vincitore del torneo FITP di terza categoria, valido come 19ª prova del circuito regionale siciliano, dedicato alla memoria di Giovanni Costa e disputato sul campo del Club Nautico Gela dal 30 maggio al 14 giugno 2026.

Ianni ha conquistato il trofeo superando in finale il gelese Giuseppe Battiato del Tennis Club Caltanissetta, classificato 3.2, con il punteggio di 6-2, 6-4, al termine di un incontro combattuto e ricco di spunti tecnici.

Per il tennista saccense si tratta di un successo importante: in passato ha raggiunto la classifica di 2.6, traguardo che testimonia il suo alto livello nel panorama del tennis siciliano. Ottimo anche il percorso di Giuseppe Battiato, giovane atleta in costante crescita, capace di migliorare stagione dopo stagione sia il proprio livello di gioco che la classifica federale.

Sono stati 36 i partecipanti che hanno animato il tabellone del Memorial Giovanni Costa, dando vita a due settimane di gare intense e spettacolari, confermando il valore della manifestazione nel calendario tennistico regionale.

Il torneo si è svolto sotto la direzione del giudice arbitro Lina Timpanaro, con il direttore sportivo Ennio Greco e il presidente del Club Nautico Gela Savina Catalano.