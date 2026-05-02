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Tennis, giovedì 7 maggio a Roma la presentazione della 37esima edizione del Palermo Ladies Open

PALERMO (ITALPRESS) – Sono oltre 1.500 i biglietti, già, venduti per assistere alle partite della 37^ edizione del Palermo Ladies Open, torneo di tennis femminile WTA 125 in programma dal 18 al 26 luglio prossimi sui campi in terra rossa del Country Time

A cura di Redazione Redazione
02 maggio 2026 13:03
Tennis, giovedì 7 maggio a Roma la presentazione della 37esima edizione del Palermo Ladies Open -
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PALERMO (ITALPRESS) – Sono oltre 1.500 i biglietti, già, venduti per assistere alle partite della 37^ edizione del Palermo Ladies Open, torneo di tennis femminile WTA 125 in programma dal 18 al 26 luglio prossimi sui campi in terra rossa del Country Time Club del capoluogo siciliano. La manifestazione sarà ufficialmente presentata giovedì 7 maggio, alle ore 10.30, a Roma nella sala stampa del campo centrale del Foro Italico, in occasione della 83esima edizione degli Internazionali. Saranno, tra gli altri, presenti il direttore del torneo del Country, Oliviero Palma, e l’assessore allo Sport del Comune di Palermo, Alessandro Anello.

-Foto ufficio stampa Ladies Open Palermo-
(ITALPRESS).

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