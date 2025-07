Tempo di vacanze e sogni al sole

Domani inizia luglio, tempo di vacanze e desideri. In spiaggia abbiamo chiesto ai bagnanti qual è la loro vacanza dei sogni

Gela. Domani inizia luglio, il mese che per molti segna l’inizio della vera estate. Tempo di valigie, creme solari e sogni a occhi aperti. Ma qual è la vacanza dei sogni? Quella che si desidera da sempre, magari sussurrata tra un bagno e un tuffo, sotto l’ombrellone? In spiaggia, tra chi si gode il sole e chi si rilassa con un libro, le risposte raccontano desideri diversi ma tutti carichi di emozione. C’è chi sogna l’altra parte del mondo: “Vorrei andare in Australia, vedere paesaggi immensi e animali che qui non esistono”, ci racconta un giovane turista. Un altro sogna le luci dell’America: “New York, l'America… è il mio sogno da sempre”.

Ma c’è anche chi sceglie l’Italia, e in particolare la Sicilia. Per alcuni la vacanza ideale è proprio qui, dove mare, cultura e cucina si intrecciano in un’esperienza unica. “Io vivo negli Statio uniti, ma appena posso torno in Sicilia. Per me è la vacanza perfetta”.

E poi ci sono quelli per cui il sogno non è un luogo, ma una compagnia. “Più che dove, conta con chi. La mia vacanza dei sogni è con le persone che amo, anche dietro casa va bene”.

Luglio è alle porte, e con lui la voglia di partire. Destinazioni lontane o affetti vicini, ogni vacanza è un sogno che prende forma sotto il sole d’estate.