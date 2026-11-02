Tempesta Agneta sulla Sicilia, alberi sradicati dal vento e disagi a Palermo

Il maltempo che si è abbattuto questa mattina in Sicilia, a causa del passaggio della tempesta Agneta, con nubifragi e forte vento, a Palermo ha causato danni e disagi

PALERMO (ITALPRESS) – Il maltempo che si è abbattuto questa mattina in Sicilia, a causa del passaggio della tempesta Agneta, con nubifragi e forte vento, a Palermo ha causato danni e disagi. Le raffiche di vento, che hanno raggiunto anche i 45 chilometri orari, hanno divelto cartelloni, rami d’albero e arbusti oltre a provocare il crollo di alcuni cornicioni. Un albero d’alto fusto è stato sradicato dal vento in via Ausonia, finendo sulle auto parcheggiate; sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno effettuato interventi analoghi anche in via Principe di Paternò, all’Addaura e a Mondello.

Sempre a Mondello, in via Imera e in alcuni sottopassi le piogge hanno causato vasti allagamenti rallentando la circolazione stradale. Secondo le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare il tempo sarà in lieve miglioramento anche se le piogge potranno proseguire fino alla mattina di domani. Mareggiate si registrano lungo i tratti costieri a causa delle raffiche di vento da Ovest Nord Ovest che potranno raggiungere intensità di burrasca o burrasca forte.

– foto fnu/Italpress –

(ITALPRESS).