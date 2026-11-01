La Reazione Profanate tombe famiglia del sindaco e dell'assessore di Licata, Di Stefano: "Gela condanna i fatti"

Atto intimidatorio nel cimitero di Licata

Gela. Sono state profanate le tombe di famiglia del sindaco di Licata Angelo Balsamo e dell'assessore Giuseppe Federico. Un atto intimidatorio che viene condannato dal sindaco di Gela Terenziano Di Stefano. “Nel giorno di Ognissanti, giornata dedicata alla memoria dei nostri cari e al ricordo di chi non è più tra noi, desidero esprimere, a nome mio personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità di Gela, la più sincera vicinanza e solidarietà al sindaco di Licata, Balsamo, e all’assessore Federico, per il grave e inqualificabile gesto della profanazione delle tombe dei loro familiari. Si tratta di un atto che ferisce profondamente non soltanto le persone direttamente coinvolte e i loro affetti più cari, ma l’intera comunità, perché colpisce valori universali quali il rispetto dei defunti, la dignità umana e la sacralità dei luoghi della memoria. Proprio oggi, 1 novembre, mentre le famiglie si recano nei cimiteri per rendere omaggio ai propri cari, un simile gesto assume un significato ancora più doloroso e inaccettabile. A Balsamo, all’assessore Federico e alle rispettive famiglie rivolgo un abbraccio sincero e sentito. Nessuno dovrebbe mai subire una violazione così profonda degli affetti e della memoria dei propri cari. Confido che le autorità competenti possano fare piena luce sull’accaduto e individuare i responsabili. La comunità di Gela è vicina alla comunità di Licata in questo momento di dolore. Il rispetto per i defunti, per le famiglie e per la memoria delle persone care non ha appartenenza politica né confini territoriali: è un valore umano che tutti abbiamo il dovere di difendere”, sottolinea Di Stefano con una nota.