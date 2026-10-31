In serata
Caposoprano, tensione e poi la rissa nei pressi di un bar
Scene che non sono passate inosservate, dato che la zona è molto frequentata e nel cuore del quartiere
A cura di Redazione
31 ottobre 2026 22:17
Gela. C'è stata tensione, questa sera, nei pressi di un bar, a Caposoprano. Più persone sarebbero venute alle mani e sarebbe spuntato anche qualche bastone. Scene che non sono passate inosservate, dato che la zona è molto frequentata e nel cuore del quartiere. Non è da escludere che le forze dell'ordine possano avviare accertamenti.