Il Gela piega di misura il Modica: a segno ancora Andrea Ferrigno
La diretta testuale della sfida tra Modica e Gela, valida per la decima giornata del campionato di Serie D.
Gela. Andrea Ferrigno regala tre punti di vitale importanza al Gela, al secondo trionfo consecutivo per la prima volta in stagione. Modica superato a domicilio dai biancazzurri, che conquistano un altro successo contro una diretta concorrente alla salvezza. Prova di spessore, da parte degli uomini di Romano - oggi squalificato -, che certifica l'ottimo momento di forma dei gelesi, in fiducia e al quinto risultato utile di fila.
Il tabellino
Modica: Romano, Deodato (54' Giardina), Kljajic, Sangaré, Hulidov (68' Maiorana), Cappello (54' Milazzo), Ferchichi, Misseri (41' Aprile), Tripicchio (58' Pierce), Reinero, Asero. A disposizione: Sanchez, Fedele, Garufi, Incatasciato. Allenatore: Filippo Raciti.
Gela: Canino, Scuderi, Camilleri, Giuliano, Nardo A, Ceesay (84' Argentati), Ferrigno F, Di Stefano (70' Siino), Ferrigno A, Tuccio (68' Rozzi), Flores Heatley (94' Tuvé). A disposizione: Colace, Nardo L, Desiato, Lanza, Aperi. Allenatore: Alessio Catania.
Reti: 7' Ferrigno A.
Note: Ammonito Ceesay, Aprile, Maiorana, Nardo.
Arbitro: Luca Pasqualini della sezione di Macerata.
La cronaca
Termina dopo sei minuti di recupero la sfida.
91' - Ancora Kljajic a rendersi pericoloso: stavolta, però, non trova la porta.
90' - Rozzi appoggia con il petto per Siino, che si coordina e calcia a giro non impegnando però Romano.
89' - Kljajic si coordina col sinistro e calcia in porta: Canino si tuffa e blocca.
88' - Ferchichi ci prova dalla distanza ma Camilleri si immola in scivolata agevolando la presa sicura di Canino.
85' - Pareggia il Modica ma il guardalinee alza la bandierina vanificando tutto.
78' - Assedio rossoblù: Aprile calcia in porta ma Canino salva in corner.
68' - Traversone di Nardo per Rozzi, anticipato però dall'uscita di Romano.
67' - Coast to coast di Aprile: la sua conclusione termina a lato dopo una deviazione.
64' - Azione corale da urlo del Gela sulla fascia destra: Tuccio salta Romano, tenta di servire Flores Heatley ma il passaggio è corto. I biancazzurri sciupano una chiarissima occasione da gol.
62' - Asero apparecchia per Pierce: l'ex Kamarat si coordina di testa ma non trova la porta per un soffio.
53' - Asero pennella per Reinero, Canino esce in maniera indecisa e l'attaccante cerca una sponda di testa: Camilleri sventa il pericolo.
47' - La prima conclusione del secondo tempo è di Tripicchio, che non trova però la porta.
46' - Inizia la ripresa.
Termina il primo tempo a Modica. Biancazzurri in vantaggio grazie alla rete di Andrea Ferrigno.
35' - Nardo calcia di prima intenzione ma Romano ingloba agevolmente la sfera.
29' - Filtrante per Tripicchio che, fortuitamente, finisce tra i piedi di Reinero. A tu per tu con Canino da posizione defilata, l'attaccante calcia addosso all'estremo difensore biancazzurro.
28' - Asero salta Scuderi, calcia in porta ma trova l'opposizione di Canino.
7' - 1-0 Gela. Giuliano pennella con il destro e Andrea Ferrigno svetta più in alto di tutti, portando avanti i biancazzurri.
1' - Inizia la sfida nell'impianto rossoblù.