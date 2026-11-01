Quotidiano di Gela
SERIE D

Il Gela piega di misura il Modica: a segno ancora Andrea Ferrigno

La diretta testuale della sfida tra Modica e Gela, valida per la decima giornata del campionato di Serie D.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
01 novembre 2026 14:00
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Il Gela piega di misura il Modica: a segno ancora Andrea Ferrigno - Foto: Gela Calcio
Foto: Gela Calcio
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Gela. Andrea Ferrigno regala tre punti di vitale importanza al Gela, al secondo trionfo consecutivo per la prima volta in stagione. Modica superato a domicilio dai biancazzurri, che conquistano un altro successo contro una diretta concorrente alla salvezza. Prova di spessore, da parte degli uomini di Romano - oggi squalificato -, che certifica l'ottimo momento di forma dei gelesi, in fiducia e al quinto risultato utile di fila.

Il tabellino

Modica: Romano, Deodato (54' Giardina), Kljajic, Sangaré, Hulidov (68' Maiorana), Cappello (54' Milazzo), Ferchichi, Misseri (41' Aprile), Tripicchio (58' Pierce), Reinero, Asero. A disposizione: Sanchez, Fedele, Garufi, Incatasciato. Allenatore: Filippo Raciti.

Gela: Canino, Scuderi, Camilleri, Giuliano, Nardo A, Ceesay (84' Argentati), Ferrigno F, Di Stefano (70' Siino), Ferrigno A, Tuccio (68' Rozzi), Flores Heatley (94' Tuvé). A disposizione: Colace, Nardo L, Desiato, Lanza, Aperi. Allenatore: Alessio Catania.

Reti: 7' Ferrigno A.

Note: Ammonito Ceesay, Aprile, Maiorana, Nardo.

Arbitro: Luca Pasqualini della sezione di Macerata.

La cronaca

Termina dopo sei minuti di recupero la sfida.

91' - Ancora Kljajic a rendersi pericoloso: stavolta, però, non trova la porta.

90' - Rozzi appoggia con il petto per Siino, che si coordina e calcia a giro non impegnando però Romano.

89' - Kljajic si coordina col sinistro e calcia in porta: Canino si tuffa e blocca.

88' - Ferchichi ci prova dalla distanza ma Camilleri si immola in scivolata agevolando la presa sicura di Canino.

85' - Pareggia il Modica ma il guardalinee alza la bandierina vanificando tutto.

78' - Assedio rossoblù: Aprile calcia in porta ma Canino salva in corner.

68' - Traversone di Nardo per Rozzi, anticipato però dall'uscita di Romano.

67' - Coast to coast di Aprile: la sua conclusione termina a lato dopo una deviazione.

64' - Azione corale da urlo del Gela sulla fascia destra: Tuccio salta Romano, tenta di servire Flores Heatley ma il passaggio è corto. I biancazzurri sciupano una chiarissima occasione da gol.

62' - Asero apparecchia per Pierce: l'ex Kamarat si coordina di testa ma non trova la porta per un soffio.

53' - Asero pennella per Reinero, Canino esce in maniera indecisa e l'attaccante cerca una sponda di testa: Camilleri sventa il pericolo.

47' - La prima conclusione del secondo tempo è di Tripicchio, che non trova però la porta.

46' - Inizia la ripresa.

Termina il primo tempo a Modica. Biancazzurri in vantaggio grazie alla rete di Andrea Ferrigno.

35' - Nardo calcia di prima intenzione ma Romano ingloba agevolmente la sfera.

29' - Filtrante per Tripicchio che, fortuitamente, finisce tra i piedi di Reinero. A tu per tu con Canino da posizione defilata, l'attaccante calcia addosso all'estremo difensore biancazzurro.

28' - Asero salta Scuderi, calcia in porta ma trova l'opposizione di Canino.

7' - 1-0 Gela. Giuliano pennella con il destro e Andrea Ferrigno svetta più in alto di tutti, portando avanti i biancazzurri.

1' - Inizia la sfida nell'impianto rossoblù.

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