Temperature elevate, rischio stress termico per i lavoratori: ordinanza sindaco per evitare l'esposizione

Gela. Con le temperature sempre più elevate, diversi luoghi di lavoro, nei cantieri edili e nelle aree rurali, sono a forte rischio di stress termico. Qualche settimana fa, il segretario confederale Ugl Andrea Alario si era rivolto ai sindaci del territorio per richiedere un'ordinanza che vietasse l'esposizione all'aperto dei lavoratori nei siti esposti e nelle ore più calde della giornata. Rifacendosi al provvedimento rilasciato dal presidente della Regione, il sindaco Di Stefano ha appena emesso un'ordinanza in tal senso. “Per il periodo dal 2 luglio al 31 agosto, salvo proroghe in caso di persistenti condizioni meteo-climatiche avverse, è fatto divieto di eseguire lavorazioni all’aperto nelle fasce orarie comprese tra le ore 12:30 e le ore 16:00, in presenza di condizioni meteo che comportino un rischio elevato da stress termico, per tutte le attività lavorative ricadenti nei seguenti ambiti: settore agricolo, settore florovivaistico, settore edile e affini, attività estrattive in cave e nelle relative pertinenze esterne”, si legge tra gli altri passaggi dell'ordinanza firmata dal primo cittadino.