Temperature elevate in città, sindaco: "Massima attenzione"

Fino ai prossimi giorni è prevista una significativa ondata di calore

Gela. Il sindaco informa la cittadinanza che, a seguito del comunicato straordinario del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, a partire da mercoledì 15 luglio e fino ai prossimi giorni è prevista una significativa ondata di calore, con temperature che potranno raggiungere valori molto elevati, accompagnata da un forte incremento del rischio di incendi. L’amministrazione Comunale ha attivato le procedure previste dal Piano Comunale di Protezione Civile e invita tutti i cittadini ad adottare comportamenti responsabili per tutelare la propria sicurezza e quella della comunità. Si raccomanda di:



* Evitare di uscire e svolgere attività fisica nelle ore più calde della giornata, indicativamente tra le 11:00 e le 18:00.

* Bere frequentemente acqua, anche in assenza dello stimolo della sete.

* Prestare particolare attenzione ad anziani, bambini, persone fragili, donne in gravidanza e soggetti con patologie croniche.

* Rimanere, ove possibile, in ambienti freschi o climatizzati durante le ore di maggiore calore.

* Non lasciare mai bambini, anziani o animali all’interno di veicoli parcheggiati, neppure per pochi minuti.

* Evitare qualsiasi comportamento che possa provocare incendi, quali l’accensione di fuochi, l’abbruciamento di residui vegetali, l’utilizzo di fiamme libere o l’abbandono di mozziconi di sigaretta.

* Mettere in sicurezza materiali infiammabili presenti nelle proprietà private.



In caso di incendio



Segnalare immediatamente qualsiasi principio di incendio ai numeri di emergenza:



* 112 – Numero Unico di Emergenza

* 115 – Vigili del Fuoco

* 1515 – Carabinieri Forestali



È fondamentale segnalare tempestivamente anche piccoli focolai per consentire un rapido intervento.



Appello alla collaborazione



La sicurezza della nostra città dipende anche dalla responsabilità di ciascuno. In questi giorni è essenziale adottare comportamenti prudenti, evitare ogni azione che possa favorire l’innesco di incendi e prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili.



Il Comune di Gela, attraverso la Protezione Civile Comunale, la Polizia Locale e tutte le strutture operative, continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione e fornirà tempestivi aggiornamenti attraverso i canali istituzionali.



Confidiamo nella collaborazione di tutta la cittadinanza affinché questa fase venga affrontata con senso civico, responsabilità e massima attenzione.