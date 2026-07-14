Ritrovamento del corpo di Anselmo Perna, Di Stefano: "Grande dolore, c'è stato massimo impegno"

Le parole del sindaco Terenziano Di Stefano

Gela. Il ritrovamento, dopo giorni di ricerche, del corpo di Anselmo Perna, il bagnante disperso in mare, è certamente un dolore per i suoi familiari. "Con profondo dolore apprendiamo del ritrovamento del corpo dell’uomo scomparso in mare dopo giorni di intense ricerche. A nome mio personale e dell’amministrazione comunale, esprimo le più sentite condoglianze e la più sincera vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di immenso dolore. Rivolgo un sentito ringraziamento alla prefettura per il coordinamento delle operazioni di ricerca, alla capitaneria di porto, ai vigili del fuoco e a tutte le forze dell’ordine che, con grande professionalità, impegno e dedizione, hanno partecipato alle ricerche senza mai interrompere la speranza", dice il sindaco Terenziano Di Stefano.