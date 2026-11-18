SERIE D Tegola per l’Igea Virtus: contro il Gela mancheranno per squalifica Faccetti e De Giosa

Una doppia notizia che sorride eccome ai biancazzurri, che vogliono immediatamente ritrovare i tre punti dopo il pareggio di Lamezia Terme.

Gela. Doppia assenza in vista di domenica per la Nuova Igea Virtus, domenica alle 16 protagonista al “Vincenzo Presti” al cospetto del Gela. Quinta in classifica a pari merito con Digiesse PraiaTortora e Milazzo, la squadra di Giacomo Modica dovrà fare a meno del portiere Flavio De Giosa ma, soprattutto, del centrocampista goleador Pasquale Faccetti, che in stagione ha già collezionato cinque reti e cinque assist.

Una notizia che sorride ai biancazzurri, che vogliono immediatamente ritrovare i tre punti dopo il pareggio di Lamezia Terme. Una vittoria, per altro, permetterebbe al Gela di agganciare proprio i giallorossi, etichettati a inizio campionato come una delle squadre più attrezzate del girone I.

Due giornate di squalifica, invece, per il top scorer granata Lamin Jallow, che con la maglia del Trapani ha già messo a segno otto reti. L’esperto attaccante sarà assente in occasione della sfida contro il Milazzo ma anche e soprattutto in quella contro il Gela, in programma per domenica 29 novembre.