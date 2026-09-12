Tedx 2026 riparte da "Cuntu": numeri, parole e immagini

La sesta edizione nasce da questa ambivalenza. “Cuntu” come racconto e come conto

Gela. La sesta edizione di TEDxGela rappresenta un punto di maturità nel percorso avviato negli anni precedenti, l’evoluzione di un progetto culturale che ha progressivamente consolidato la propria identità nel territorio siciliano, posizionando Gela in un circuito internazionale di idee, visione e confronto. Il tema scelto per il 2026 è “Cuntu. Numeri che contano. Parole che raccontano. Immagini che rendono conto”. L’evento è in programma sabato 10 ottobre dalle 15.30 al teatro Eschilo di Gela e, per celebrare i traguardi raggiunti in questi anni nel corso di un viaggio tanto impegnativo quanto stimolante, l’organizzazione ha deciso che l’ingresso sarà gratuito (occorre però prenotare il proprio posto al seguente link:https://www.eventbrite.com/e/tedxgela-tickets-). “Cuntu” è una parola profondamente radicata nella cultura siciliana, capace di racchiudere una doppia tensione semantica e simbolica. In Sicilia, il “Cuntu” è il racconto orale, è la memoria che si trasmette di generazione in generazione, è ritmo, è identità collettiva. Ma è anche conto: misura, calcolo, responsabilità, rendicontazione. È il gesto di assumersi il peso delle proprie azioni e di darne riscontro. La sesta edizione nasce da questa ambivalenza. “Cuntu” come racconto e come conto. Come narrazione e come misurazione. Come immaginazione e come responsabilità. Il contesto contemporaneo è segnato da una crescente centralità dei numeri. Indicatori di performance, dati statistici, algoritmi, metriche di impatto guidano scelte pubbliche e private, determinano investimenti e orientano strategie. Questo vale in molti ambiti della vita contemporanea, inclusi quelli legati all’innovazione, allo sviluppo dei territori e alla sostenibilità. Tuttavia, senza una narrazione capace di restituirne il significato, i numeri rimangono astratti, incapaci di generare consapevolezza. TEDxGela 2026 intende porsi come spazio di convergenza tra queste dimensioni, promuovendo un dialogo tra dati e visioni, tra evidenze e storie, tra misurabilità e senso. Un dialogo particolarmente significativo in un territorio come la Sicilia, che negli anni ha attraversato profonde trasformazioni economiche, sociali e ambientali e che oggi si trova in una fase di ridefinizione della propria identità. Dopo cinque edizioni che hanno contribuito a costruire una community solida e un riconoscimento crescente, la sesta edizione si configura come un passaggio di consolidamento. TEDxGela è ormai un presidio culturale stabile nel panorama locale e regionale, capace di attrarre competenze, generare dialogo intergenerazionale e attivare reti tra imprese, istituzioni, professionisti e giovani talenti. “Cuntu” non è dunque soltanto un tema, ma una dichiarazione di metodo. Ogni idea proposta sarà chiamata a confrontarsi con la doppia esigenza di essere significativa e verificabile, ispirante e concreta. In un tempo in cui la polarizzazione e la superficialità comunicativa tendono a separare emozione e responsabilità, TEDxGela 2026 propone una sintesi: non separare mai i numeri dalle persone, le storie dalla realtà, le immagini dall’impatto.