Tecnologie avanzate, siglato Patto Federativo tra CNE-FEDERIMPRESEUROPA e ANP.IA

MILANO (ITALPRESS) - E' stato sottoscritto a Milano l'Atto di Patto Federativo tra la CNE-Federimpreseuropa e ANP.IA (Associazione Nazionale Professioni per l'Intelligenza Artificiale) segnando un passaggio di rilevanza strategica per il sistema delle professioni digitali e tecnologiche emergenti.

L'accordo, siglato il 2 gennaio, nasce dall'esigenza di dotare i professionisti operanti nei settori dell'Intelligenza Artificiale e delle tecnologie avanzate di una rappresentanza sindacale strutturata, moderna e istituzionalmente riconosciuta, in grado di rispondere alle sfide poste dalla trasformazione digitale e dall'evoluzione del mercato del lavoro.

Il Patto Federativo è stato sottoscritto da Maria Modaffari, Presidente Nazionale di CNE-Federimpreseuropa, e da Luciano Tarantino, legale rappresentante pro tempore di ANP.IA. Con la firma dell'atto, ANP.IA entra ufficialmente nel circuito confederale di CNE-FEDERIMPRESEUROPA, ottenendo il riconoscimento quale federazione di riferimento per i professionisti dell'Intelligenza Artificiale e delle Tecnologie Digitali Avanzate.

"Questo accordo rappresenta un momento fondativo per il riconoscimento giuridico, sindacale e professionale di migliaia di operatori che oggi costituiscono l'asse portante dell'innovazione tecnologica", ha dichiarato Luciano Tarantino. "ANP.IA potrà ora operare all'interno di un sistema confederale solido, mantenendo la propria autonomia e rafforzando la tutela dei professionisti rappresentati".

L'ambito di applicazione dell'intesa riguarda numerosi settori strategici, tra cui: Intelligenza Artificiale e Machine Learning, Data Science e Big Data, Cybersecurity, Robotica e automazione, sviluppo software avanzato e processi di Digital Transformation.

Elemento centrale del Patto è il rafforzamento della rappresentanza istituzionale. Grazie alla struttura confederale di CNE-FEDERIMPRESEUROPA, l'associazione ANP.IA sarà presente insieme ai dirigenti nazionali CNE-FEDERIMPRESEUROPA ai tavoli di confronto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), presso il Parlamento Europeo e la Camera dei Deputati.

Le parti hanno inoltre sottoscrizione uno specifico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "INTELLIGENZA ARTIFICIALE E TECNOLOGIE DIGITALI AVANZATE - CNL IA TECH EUROPA", destinato a disciplinare rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato e collaborazioni professionali nel comparto.

"Con questo Patto Federativo, CNE-FEDERIMPRESEUROPA consolida il proprio ruolo di soggetto confederale capace di intercettare le trasformazioni del lavoro e di offrire rappresentanza concreta alle nuove professioni ad alto contenuto tecnologico", ha dichiarato la Presidente Nazionale Maria Modaffari. "L'innovazione necessita di regole, tutele e interlocutori istituzionali credibili".

Con la sottoscrizione del Patto Federativo, il settore dell'Intelligenza Artificiale e delle Tecnologie Digitali Avanzate compie un passo decisivo verso una rappresentanza strutturata, contribuendo a rafforzare il ruolo dell'Italia nel panorama della trasformazione digitale europea.

