Teatro Massimo, dal 27 al 30 luglio Rassegna corale in collaborazione con InChorus e debutto del Coro Cittadino “InCanto per Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) – Il programma della stagione estiva del Teatro Massimo si conclude con una grande Rassegna Corale realizzata in collaborazione con InChorus International Choral Federation, una federazione corale internazionale diretta da Biagio D’Ugo

PALERMO (ITALPRESS) – Il programma della stagione estiva del Teatro Massimo si conclude con una grande Rassegna Corale realizzata in collaborazione con InChorus International Choral Federation, una federazione corale internazionale diretta da Biagio D’Ugo. Dal 27 al 30 luglio, il Teatro accoglierà laboratori, cori e bande amatoriali italiane e tra questi il nuovo Coro Popolare della Città, creato grazie a un bando al quale hanno risposto 366 cittadini palermitani.

Le dichiarazioni istituzionali “Vedere centinaia di cittadini unirsi nel segno della musica all’interno del Teatro Massimo è la dimostrazione tangibile di una comunità che vuole ritrovarsi e credere nella bellezza come strumento di riscatto e coesione sociale – afferma il Sindaco di Palermo. A tutti i partecipanti e alle istituzioni coinvolte va il ringraziamento più sincero dell’Amministrazione comunale”.

“Il Teatro Massimo apre le porte alla coralità diffusa e diventa casa comune per la comunità” – aggiunge il Sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo, il Maestro Marco Betta. “Ospitare centinaia di coristi e veder nascere sul nostro palcoscenico il Coro Popolare della Città significa ribadire che la musica e la voce popolare appartengono a tutti e tracciano un unico cammino di crescita culturale e civile”.

Il progetto del Coro Popolare, battezzato “InCanto per Palermo”, nasce da un’intuizione del M° Michele De Luca, Direttore delle Formazioni orchestrali giovanili della Fondazione Teatro Massimo, che ne ha colto fin da subito la straordinaria portata sociale ed educativa per le nuove generazioni.

“Il sostegno a questo progetto è nato dalla consapevolezza che la musica debba farsi carico delle urgenze del nostro territorio” – sottolinea il M° Michele De Luca. “Offrire ai giovani e ai cittadini uno spazio di espressione corale significa colmare un vuoto educativo e sociale che la sola offerta tradizionale non riesce a raggiungere. Vederli oggi sul palcoscenico è una vittoria per la musica e per il futuro di Palermo”.

Un percorso fortemente voluto e sostenuto anche dall’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Palermo, Mimma Calabrò, che sottolinea: “”InCanto per Palermo” è molto più di un progetto musicale: è un’esperienza di inclusione sociale che riunisce cittadini provenienti da quartieri diversi della nostra città, con storie, età e percorsi di vita differenti. Ritrovarsi sullo stesso palcoscenico significa abbattere distanze e barriere, costruire relazioni e rafforzare quel senso di comunità di cui Palermo ha oggi più che mai bisogno. La musica diventa così uno strumento concreto di partecipazione e coesione sociale. Vedere persone provenienti da realtà territoriali diverse cantare insieme è la dimostrazione che la cultura può unire, creare appartenenza e offrire opportunità di crescita personale e collettiva. È questa la visione che guida le politiche sociali del Comune: promuovere iniziative capaci di includere, valorizzare ogni persona e fare della diversità una ricchezza per l’intera comunità”.

L’articolato programma vede il coinvolgimento di 22 cori e formazioni complessive sul palco del Teatro Massimo, nelle tre serate concertistiche in Sala Grande. Il percorso include laboratori formativi gratuiti (27 e 28 luglio) rivolti a coristi, direttori e appassionati, coordinati dal Direttore artistico di InChorus M° Enzo Marino, che fanno registrare 793 presenze, e concerti bandistici sulla Scalinata monumentale con la partecipazione di circa 150 musicisti provenienti dalle bande di Caccamo, Casteldaccia e Salemi. Vi sarà inoltre anche la partecipazione dei giovani musicisti della Massimo Youth Orchestra diretta dal maestro Michele De Luca per accompagnare alcune delle formazioni corali.

Il concerto della serata inaugurale del 28 luglio (ore 21.00), intitolata “Together As One” , porterà in scena nella Sala Grande del Teatro Massimo undici formazioni corali e 368 coristi per un grande raduno della coralità amatoriale. A partecipare saranno il Coro Polifonico Cantores Dei di Alessandria della Rocca (AG) diretto da Miriam Fugallo, il Coro Polifonico Nicolas di Cammarata/San Giovanni Gemini (AG), diretto da Maria Rita Di Marco, il Chorus Schola Cantorum Quisquinae di S. Stefano Quisquina (AG) diretto da Antonino Greco Lucchina, il Coro Polifonico Gaspare Lo Nigro di Canicattì (AG) diretto da Carmelo Mantione, il Coro Auser Marsala (TP) diretto da Francesco Trapani e codiretto da R. Lo Grasso, il Sound & Voices Gospel Choir di Marsala (TP) diretto da Rita Lo Grasso, la Corale Polifonica Magnificat di Riesi (CL) diretta da Ivan Enzo Cutaia, il Coro Polifonico Christus Vincit di Prizzi (PA) diretto da Girolamo Ferrara, The Nightingales Singers Ensemble di Palermo diretto da Agata De Luca, il Coro Polifonico “Gioia del Canto” Auser di Termini Imerese (PA) diretto da Antonino Scorsone e il Coro Symposium (Coralica) di Altavilla Milicia (PA) diretto da Enzo Marino. Ad accompagnare i cori ci sarà il Quintetto di archi della Massimo Youth Orchestra “Ars Sonora” composto da Denise De Luca, Alessio Calabrò, Francesco Michele Martorana, Beatrice Longo e Antonio Magrì.

Il concerto del 29 luglio (ore 21.00) è dedicato alle giovani generazioni e, in particolare, al debutto di “InCanto per Palermo”, con i cittadini palermitani sul palcoscenico della Sala Grande sotto la direzione di Enzo Marino. La presenza del Coro Popolare della Città di Palermo, promosso dal Comune di Palermo – Assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, con il supporto organizzativo della Fondazione Teatro Massimo di Palermo e in collaborazione con la Federazione Internazionale InChorus, sarà il momento conclusivo del Concerto che si aprirà con il Coro di voci bianche del Teatro Massimo diretto da Salvatore Punturo e la Cantoria del Teatro Massimo diretta da Giuseppe Ricotta, cui seguiranno il Coro Verga In Canto 3° I. C. Giovanni Verga di Pachino (SR) diretto da Lucia Franzò e il Coro I. C. Guastella-Landolina di Misilmeri (PA) diretto da Fabiola Guttadauro La Blasca. A suonare insieme al Coro Cittadino ci sarà il violinista della Massimo Youth Orchestra e vincitore di “Tu sì che vales” Samuele Palumbo. La rassegna si conclude il 30 luglio con il concerto “Soglie”, che vede protagoniste cinque formazioni amatoriali d’eccellenza selezionate da InChorus, tra le quali la Corale Polifonica Arborense di Oristano diretta da Alessio Carrus, che concluderà il concerto. Le altre formazioni corali saranno il Coro Polifonico Pontis Mariae di Partinico diretto da Tony Caronna, il Coro Kemonia di Palermo diretto da Salvatore Scinaldi, l’Æolian Vocal Ensemble di Palermo diretto da Monica Faja, il Gruppo Vocale Euphoné di Altavilla Milicia diretto da Enzo Marino. A presentare le tre serate sarà l’attrice Miriam Fricano.

-Foto ufficio stampa Teatro Massimo-

(ITALPRESS).