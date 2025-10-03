Teatro "Eschilo", senza i lavori necessari difficile andare avanti: saltata stagione invernale

Tante incertezze per il teatro "Eschilo"

Gela. Teatro "Eschilo" davanti a un brusco stop? Sembra proprio di sì. Dopo svariate richieste, la certificazione antincendio è stata rilasciata dagli uffici comunali solo negli scorsi giorni, prima comunque dell'evento odierno organizzato da Eni per i sessant'anni di presenza in città. Ci sono però interventi essenziali che non possono essere rimandati, sia nelle strutture portanti, le cosiddette "americane", sia per l'impianto di climatizzazione. I fondi dovrebbero arrivare da un emendamento già approvato dall'Ars, su iniziativa del parlamentare Nuccio Di Paolo. A Palazzo di Città, non si è ancora provveduto all'impegno spesa. Le somme vanno attivate entro fine anno, al fine di non perderle. Francesco Longo, che da anni gestisce il teatro comunale, si è visto costretto a non organizzare la stagione invernale, viste le incertezze e i lavori che vanno effettuati. Ha provveduto, a proprie spese, per altri interventi urgenti. Serve un'accelerazione dagli uffici comunali, altrimenti sarà difficile tenere aperto un teatro che negli anni ha progressivamente recuperato dignità e seguito.

In foto Francesco Longo