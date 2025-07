Tax credit, Giuli “Mai più film fantasma e abusi, nuova fase per cinema”

ROMA (ITALPRESS) - "Denunciare il malaffare non è in contrasto con la valorizzazione del cinema, anzi: è il modo migliore per rispettare chi lavora con impegno, passione e correttezza. Siamo a una nuo...

ROMA (ITALPRESS) - "Denunciare il malaffare non è in contrasto con la valorizzazione del cinema, anzi: è il modo migliore per rispettare chi lavora con impegno, passione e correttezza. Siamo a una nuova fase per il cinema italiano e il sostegno pubblico deve premiare la qualità e proteggere il talento, non essere preda degli abusi". Lo ha affermato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, durante un'informativa al Senato.

Le nuove regole in vigore dal 2024 rendono più stringenti i controlli sui costi, introducono sanzioni rafforzate per i revisori e stabiliscono criteri più rigorosi per accedere al credito d'imposta, tra cui: l' obbligo di copertura finanziaria pari almeno al 40% dell'opera; i vincoli contrattuali con distributori o piattaforme; l'obbligo di reinvestimento in opere difficili (giovani autori, film a basso budget) e i tetti massimi al credito d'imposta: 9 milioni per opera, fino a 18 per coproduzioni estere.

"La cronaca ci consegna casi di abusi, zone d'ombra e talvolta truffe legate al mondo della produzione cinematografica. Il Ministero ha intrapreso una riforma strutturale dei decreti attuativi della Legge 220/2016 per correggere distorsioni, sprechi e frodi, intensificando le verifiche introducendo, tra l'altro, il divieto di subappalti a cascata; l'obbligo di tracciabilità finanziaria; la consegna dell'opera per produzione internazionali, prevedendo lo stanziamento di 3,5 milioni di euro per nuove ispezioni e attivando una collaborazione rafforzata con la Guardia di Finanza tramite un apposito protocollo operativo", ha aggiunto il ministro.

Nel corso dell'informativa, il ministro ha reso noto che la Direzione Generale Cinema è attualmente al lavoro su 200 fascicoli per verifiche su 350 milioni di euro di credito, in continuità operativa anche dopo le recenti dimissioni del direttore generale, mentre è imminente l'interpello per il suo successore.

Il ministro ha inoltre ricordato gli incontri del 6 giugno e del 21 luglio con attori e operatori del settore, finalizzati a un confronto costruttivo sulle riforme in atto. Dalla comunità cinematografica è emerso apprezzamento per la nuova disciplina del tax credit e l'apertura a tavoli tematici previsti da settembre.

