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Tavolo tecnico giovani e politiche sociali, partito il confronto con tante realtà

Si è tenuto il primo incontro

A cura di Redazione Redazione
11 aprile 2026 14:23
Tavolo tecnico giovani e politiche sociali, partito il confronto con tante realtà -
Gela
Attualità
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Gela. Il primo tavolo tecnico sulle politiche sociali e il benessere giovanile ha registrato una partecipazione notevole. Tanti giovani presenti che attraverso interventi, proposte e idee si sono resi protagonisti. "Un ringraziamento all’assessore ai servizi sociali Valeria Caci, che ha dimostrato attenzione e approccio operativo, illustrando i progetti finanziati Pn Metro Plus Città Medie Sud che coinvolgeranno il territorio con interventi rivolti non solo ad anziani e persone con disabilità, ma anche alle nuove generazioni. Un passaggio fondamentale, perché per troppo tempo le politiche sociali sono state percepite come lontane dai giovani. Altro elemento importante emerso: l’impegno dell’Amministrazione comunale ad attivare asili nido comunali dal prossimo anno scolastico. Presente anche il presidente del consiglio comunale Paola Giudice, il consigliere Lucia Lupo, dirigenti scolastici e numerose realtà del territorio: Carpe Diem, sportello antiviolenza, Casa del Volontariato, Fidas e tante associazioni attive", dice Giuseppe Gallo, consulente del sindaco per le politiche giovanili. Prossimo appuntamento venerdì 24 aprile alle ore 17 insieme all’assessore Peppe Di Cristina, tema sport.

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