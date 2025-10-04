"Tavolo centrodestra su temi e non su numeri", Scuvera: "Città penalizzata da Regione? Demagogia"

Ancora una volta, Scuvera fa intendere che l'approccio dell'amministrazione comunale e degli alleati del sindaco sia dettato prevalentemente da ragioni politiche e di posizionamento piuttosto che imperniato “sui fatti concreti”

Gela. “Un confronto sui temi e sulle proposte per la città e non sui numeri elettorali”. Il parlamentare Ars Salvatore Scuvera è tra i promotori del tavolo del centrodestra locale, fissato per il 18 ottobre. Per diverse settimane ci sono stati contatti e incontri, prima di definire l'appuntamento, di fatto il primo dalla sconfitta alle amministrative di un anno fa. Il deputato Ars di Fratelli d'Italia ritiene che il tavolo possa “produrre una serie di proposte da portare nei tavoli del governo locale e di quello regionale”. Per l'esponente meloniano, quindi, non sarà un percorso teso solo alla costruzione di un'opposizione politica alla giunta del sindaco Di Stefano ma un approfondimento su ciò che si potrà mettere in campo, sfruttando i collegamenti con il governo nazionale e con quello regionale. “Nel centrodestra cittadino – aggiunge – ci sono tante professionalità e intelligenze, che possono fare la differenza, dando un supporto importante in termini di proposte e progetti. Ringrazio tutte le forze che stanno aderendo all'incontro”. Scuvera sa bene che le distanze politiche con l'amministrazione comunale del “modello Gela”, man mano, si stanno ampliando. La vertenza sanità, con il sindaco in prima fila nel contestare il piano ospedaliero del governo regionale, ha dato il sentore decisivo quanto a differenze tra la visione dell'amministrazione e quella del centrodestra. “Sappiamo bene che l'ospedale è in sofferenza – continua Scuvera – però, i problemi non si risolvono con la demagogia. Non dimentichiamo che la nuova terapia intensiva sarà avviata grazie al nostro intervento. I problemi non spariscono dall'oggi al domani, soprattutto quando per vent'anni tutto è rimasto fermo”. Il parlamentare del partito della Meloni non crede affatto che quello del govenro regionale sia un approccio freddo verso la città. “Sono solo strumentalizzazioni – precisa – il governo regionale ha messo importanti risorse per i due musei. Ci sono i fondi per il costone Borsellino e l'impegno è forte per il comparto agricolo. I cantieri per la rete fognaria di Manfria sono stai garantiti con fondi disposti dalla Regione. Inoltre, il tema del porto rifugio non è per nulla passato in secondo piano. Attendiamo che il ministero si esprima sul progetto esecutivo e l'Autorità della Sicilia occidentale sta lavorando su questo fronte”. Ancora una volta, Scuvera fa intendere che l'approccio dell'amministrazione comunale e degli alleati del sindaco sia dettato prevalentemente da ragioni politiche e di posizionamento piuttosto che imperniato “sui fatti concreti”.

In foto il parlamentare Ars Salvatore Scuvera