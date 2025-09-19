"Tavolo centrodestra per superare gli errori del passato", Pellegrino: "Mpa? Può stare nell'alleanza"

In municipio, uno dei consiglieri che non ha mai nascosto la sua collocazione proprio nel centrodestra è l'esponente di “Avanti Gela” Gabriele Pellegrino, alla sua seconda esperienza a Palazzo di Città

Gela. Una data precisa ancora non c'è e il primo tavolo per un centrodestra locale che punta all'unità potrebbe partire a fine ottobre. Da settimane, sono in atto contatti tra le segreterie dei partiti d'area, in città all'opposizione della giunta Di Stefano. In municipio, uno dei consiglieri che non ha mai nascosto la sua collocazione proprio nel centrodestra è l'esponente di “Avanti Gela” Gabriele Pellegrino, alla sua seconda esperienza a Palazzo di Città. “Sicuramente, l'iniziativa per un tavolo unitario del centrodestra è da lodare – spiega – sono convinto che c'è l'intenzione di non ricadere negli errori fatti lo scorso anno e pure in precedenza. In politica, purtroppo, dividere è molto più facile che unire. Non dobbiamo più soffermarci su quello che è accaduto. Sarà importante lavorare a un progetto comune”. Pellegrino, un anno fa, nonostante le scelta di stare, al primo turno, con “Alleanza per Gela”, che prese le distanze dal centrodestra dei partiti, al ballottaggio supportò l'ingegnere Grazia Cosentino e le sigle delle sue liste. Il risultato finale presentò un conto salato, con una sconfitta pesante, conseguenza di defezioni piuttosto plateali. “Credo che il centrodestra possa imparare dagli errori commessi”, precisa il consigliere, per ora non collocato sotto una bandiera di partito. Ci sarà anche lui, probabilmente, al tavolo, insieme ai referenti del gruppo politico che lo supporta. Qualche richiamo puntuale non manca di farlo, proprio seguendo la dinamica politica d'area. “L'Mpa? Dalle scelte compiute in Regione e in Provincia, ritengo possa essere un pezzo importante nell'alleanza di centrodestra – sottolinea – in città, hanno una collocazione differente ed è giusto rispettare il loro progetto. Però, ritengo che in una prospettiva di centrodestra unito, l'Mpa possa sicuramente starci”. L'esponente di “Avanti Gela”, infine, pare credere poco all'idea di un ampliamento dei confini politici del “modello Gela” del sindaco Di Stefano. “Salvo nel caso di Italia Viva, che ha già dimostrato la propensione verso il centrosinistra, anzitutto a livello nazionale – conclude – non vedo molte altre possibilità per l'alleanza del sindaco. Le prossime regionali saranno un passaggio decisivo e capiremo quale tenuta politica potrà effettivamente avere la sua coalizione”.

In foto il consigliere comuale Gabriele Pellegrino