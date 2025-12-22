TAV Trinacria, grande riscontro per la Gara Sociale Natalizia

Una menzione speciale va al giovanissimo Francesco Maria Grasso, Under 13, giovane promessa dello skeet, che ha conquistato un prestigioso quarto posto.

Gela. Ha riscontrato un’importante partecipazione la Gara Sociale Natalizia di Percorso di Caccia organizzata dall’ASD TAV Trinacria, svoltasi presso il campo di tiro di Montelungo. La classifica generale ha visto salire sul podio della classifica tiratori Cimino Robertino Mario, Biancamano Salvatore e Guarnera Aldo. Nella classifica cacciatori, invece, hanno occupato le prime tre posizioni Cirignotta Francesco, Grasso Alessandro e Boccadifuoco Emanuele. A seguire, il barrage finale ha regalato grande spettacolo e ad aggiudicarselo è stato Claudio Carlino, tiratore di Canicattì, autore di una prova impeccabile con 25 piattelli colpiti su 25. Una menzione speciale va al giovanissimo Francesco Maria Grasso, Under 13, giovane promessa dello skeet, che ha conquistato un prestigioso quarto posto, confermando il valore del vivaio e il futuro del tiro a volo gelese. Tra i vari atleti premiati anche il campione italiano Alberto Maganuco, che ha portato il nome di Gela e del TAV Trinacria di Montelungo sulla vetta del tiro a volo nazionale, rappresentando con orgoglio il territorio a livello italiano. Alla cerimonia di premiazione era presente l’On. Totò Scuvera, che ha partecipato alla consegna dei premi e ha rivolto un intervento dedicato al valore educativo, sportivo e olimpionico del tiro a volo, sottolineando l’importanza delle società sportive come presìdi di crescita, disciplina e aggregazione.