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Tav, tavolo tecnico al MIT per l’avvio delle opere compensative

ROMA (ITALPRESS) - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha convocato una riunione tecnica sulle opere compensative della TAV relative all'Accordo del marzo 2024 con i Comu...

A cura di Redazione Redazione
15 maggio 2026 12:15
Tav, tavolo tecnico al MIT per l’avvio delle opere compensative -
Italia
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ROMA (ITALPRESS) - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha convocato una riunione tecnica sulle opere compensative della TAV relative all'Accordo del marzo 2024 con i Comuni della Val Susa.

"Nel corso dei lavori sono state individuate le risorse per assicurare tempestivamente ai Comuni interessati, all'esito dell'assestamento di bilancio, una prima anticipazione, con l'impegno a stanziare le ulteriori risorse nel primo veicolo normativo utile", si legge in una nota.

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).

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