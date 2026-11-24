Il riconoscimento Tasconi vince l'importante concorso letterario nazionale indetto dalla Fondazione Sapienza

Gli è stato assegnato il primo premio all’unanimità su un totale di quarantatré partecipanti, tutti studenti di atenei italiani aderenti alla Crui

Gela. Il giovane studente universitario Eugenio Tasconi ha vinto l'undicesima edizione del concorso letterario e scientifico nazionale “Loscrittoio”, organizzato dalla Fondazione Roma Sapienza e promosso dall'università romana. Gli è stato assegnato il primo premio all’unanimità su un totale di quarantatré partecipanti, tutti studenti di atenei italiani aderenti alla Crui. Altri quattro elaborati sono stati segnalati per merito. Il suo saggio, di taglio argomentativo e interdisciplinare, è dedicato al tema dei confini e mette in dialogo scienza, filosofia, storia, matematica e società, riflettendo su come ogni limite non rappresenti soltanto una barriera, ma una soglia da attraversare per far evolvere la conoscenza e l’umanità. Il lavoro sarà inoltre pubblicato dalla Fondazione Roma Sapienza in un volume collettivo insieme agli altri quattro testi segnalati.

Da giovane autore gelese, iscritto al corso di una facoltà prettamente scientifica e tecnica all’Università di Catania, porta Gela in un contesto accademico prestigioso e non convenzionale, nell'aula Odeion della facoltà di lettere della Sapienza. Per Tasconi, è motivo di grande orgoglio. Spera possa essere uno stimolo positivo per tutta la città.